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Son dakika haberleri | Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i transfer etti

Spor Haberleri

Son dakika haberleri | Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i transfer etti

Son dakika haberler: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Alman ekibi Hertha Berlin II'den 19 yaşındaki Mesut Kesik'in sezon sonuna kadar kiraladığı bildirildi.

Sezonun ilk iki maçında birer galibiyet ve beraberlik alan Göztepe'nin 4 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Zeynep Çelikkol - Spor

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