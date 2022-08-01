Son dakika haberleri... Göztepe, Emre Çolak'ı transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Göztepe, Emre Çolak'ı transfer etti

Son dakika haberleri... Göztepe, Emre Çolak'ı transfer etti

Son dakika haberlerine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Çolak ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Deportivo La Coruna, Al-Wehda, VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Medipol Başakşehir takımlarının formasını giydi.

Öte yandan, Medipol Başakşehir Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title