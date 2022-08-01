Son dakika haberleri... Göztepe, Emre Çolak'ı transfer etti Son dakika haberlerine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Çolak ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Galatasaray altyapısında futbola başlayan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Deportivo La Coruna, Al-Wehda, VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Medipol Başakşehir takımlarının formasını giydi. Öte yandan, Medipol Başakşehir Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Spor AA / Ali Korkmaz Spor Haberler Son Dakika

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