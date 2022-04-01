Son dakika haberi | Tuzlaspor'dan transfer hamlesi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk forması giyen Andrii Kulakov ile Metalist Kharkiv'in İngiliz oyuncusu Kadeem Harris'i kadrosuna kattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından FIFA'nın Ukrayna'da forma giyen oyunculara transfer izni vermesinin ardından Tuzlaspor, iki ismi kadrosuna kattı. Tuzlaspor'un Shaktar Donetsk'ten kadrosuna kattığı santrfor Andrii Kulakov, Ukrayna Premier Ligi'nde şuana kadar 11 maçta 7 gole katkı sağladı. Ukrayna'da göstermiş olduğu 6 gol 1 asistlik performansıyla gol krallığı yarışı da veren santrfor, Ukrayna liginin savaş nedeniyle durmuş olmasından dolayı sezon sonuna kadar Tuzlaspor'da forma giyecek.