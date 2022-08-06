Son dakika haberi | Talasgücü Beldiyespor, 2 transfer daha yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Talasgücü Beldiyespor, 2 transfer daha yaptı

Son dakika haberi | Talasgücü Beldiyespor, 2 transfer daha yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı.

 - Güncelleme:

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcu ile anlaştı. Geride kalan sezon Gaziantep Ankasspor'dan stoper Ömer Çoban ve Çankaya Futbol Kulübünden savunma oyuncusu Erkan Kapar ile anlaşma sağlandı. Ömer Çoban ve Erkan Kapar Kayseri'ye gelerek takımla birlikte yeni sezon çalışmalarına başladılar.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan paylaşımda; "Geçtiğimiz sezon Gaziantep Ankasspor forması giyen Ömer Çoban ve Çankaya FK Erkan Kapar ile anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncularımıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ömer Çoban Gaziantep Kayseri Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title