Son dakika haberi... Prag Açık'ı Çek tenisçi Bouzkova kazandı Son dakika haberi... Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Livesport Prag Açık turnuvasında, Çek Marie Bouzkova şampiyon oldu. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Livesport Prag Açık turnuvasında, Çek Marie Bouzkova şampiyon oldu. Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvanın finalinde Bouzkova, Rus rakibi Anastasia Potapova'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını zirveye yazdırdı. 24 yaşındaki raket, bu zaferle kariyerinin ilk WTA tekler şampiyonluğunu elde etti. Spor AA / Fatih Erel Spor Haberler Son Dakika

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