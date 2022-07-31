Son dakika haberi... Prag Açık'ı Çek tenisçi Bouzkova kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Prag Açık'ı Çek tenisçi Bouzkova kazandı

Son dakika haberi... Prag Açık'ı Çek tenisçi Bouzkova kazandı

Son dakika haberi... Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Livesport Prag Açık turnuvasında, Çek Marie Bouzkova şampiyon oldu.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Livesport Prag Açık turnuvasında, Çek Marie Bouzkova şampiyon oldu.

Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvanın finalinde Bouzkova, Rus rakibi Anastasia Potapova'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

24 yaşındaki raket, bu zaferle kariyerinin ilk WTA tekler şampiyonluğunu elde etti.

AA / Fatih Erel - Spor

Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title