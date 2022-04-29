İstinaf, Galatasaray Kulübü'nün seçiminin durdurulmasına karar verdi

İstinaf Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün yarın yapılacak olan seçiminin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Galatasaray'da başkanlık seçimlerine ilişkin alınan tedbir kararı İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 22 Nisan günü kaldırıldı. Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu ise yeniden tedbir talep ederek kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Talebi değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ara kararının kaldırılmasına karar verdi.

Fırat Develioğlu'nun avukatı Eser Çömlekçioğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim yasal haklarını kullandı. Arkasında bir şey araştırmak gereksizdir. Bugün bana çok soruluyor 'Başkan adayı kim olur, Fırat Bey olacak mı' diye. Aday olmasının önünde bir engel yok ama konumuz bu olmamalı. Biz yasal hakkımızı kullandık ve hukuken olması gereken oldu. Bugün bu konu tartışılabilir ama kısa bir süre sonra bunun kulübün menfaatine olduğu net bir şekilde görülecektir. Bazı grupların aleyhine olan durumun sanki kulüp ve camia aleyhineymiş gibi servis edilmesi doğru değildir. Nihayette kazananın Galatasaray olacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.