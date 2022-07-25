Son dakika haber | MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı transfer etti Son dakika haberler: Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Mke Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı kadrosuna kattı. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız da katıldı. AA / Muhammed Boztepe - Spor MKE Ankaragücü Lamine Diack Spor Haberler Son Dakika

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