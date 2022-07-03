Son dakika haber! Merve Dinçel altın madalya kazandı
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gelişmesine göre Milli tekvandocu Merve Dinçel, Akdeniz Oyunları kadınlar 49 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Milli tekvandocu Merve Dinçel, Akdeniz Oyunları kadınlar 49 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda Dinçel, tekvandoda kadınlar 49 kilo finalinde İspanyol rakibi Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalya kazandı.
Demirören Haber Ajansı / Spor