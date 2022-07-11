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Tiago Çukur, İstanbul'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tiago Çukur, İstanbul'da

İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiliz ekibi Watford'da oynayan milli futbolcu Tiago Çukur ile prensip olarak anlaşmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapan genç futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Tiago Çukur, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL

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