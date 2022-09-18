Son dakika haber: Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma takımlarda Türkiye gümüş madalya kazandı Spor Haberleri Son dakika haberleri... Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma takımlar karşılaşmalarında milli takım gümüş madalyanın sahibi oldu. Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda karma takımlar karşılaşmalarında milli takım gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da organize edilen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda karma takımlar müsabakaları gerçekleştirildi. Muhammed Demirel, Fidan Ögel, Cem Ata Demirtaş, Hilal Öztürk, Münir Ertuğ, İlayda Merve Koçyiğit, Musa Şimşek, İbrahim Demirel'den oluşan milli takım, çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'yı 4-1 yenerek yarı finalist oldu. Bu turda Almanya'yı 4-0 yenen karma milli takımı, finalde Fransa ile yaptığı altın madalya mücadelesini 4-0 kaybetti ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak Türkiye Spor Haberler Son Dakika

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