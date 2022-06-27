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Son dakika haber: Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

AA - Veysel Altun - Spor
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Son dakika haber: Çekya'da madalya kazanan özel sporcular Samsun'a geldi

Son dakika haberleri... Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda dereceye giren özel sporcular Samsun Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda dereceye giren özel sporcular Samsun Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Şampiyonada gülle atma ve disk atmada altın, 800 metre koşuda gümüş, 100 metre ve 1500 metre koşuda bronz madalya alarak toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi olan Ali Topaloğlu ile Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda takım olarak yarıştıkları müsabakalarla Özel Sporcular Down Sendromlular Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda ferdi müsabakada bronz madalya elde eden Salihcan Öztankal, memleketi Samsun'a geldi.

Sporcular, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ailelerinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Canik Belediyesi yetkilileri ile antrenörleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

AA / Veysel Altun - Spor

Çarşamba Havalimanı Atletizm Samsun Spor Haberler Son Dakika

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