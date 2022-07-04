Son dakika haber... Bursaspor forma kol sponsorluğundan 600 bin lira kazandı

Bursaspor Kulübü, yeni sezon formaları için yaptıkları sponsorluk anlaşmalarını duyurmaya başladı. Yeşil-beyazlıların 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların kol sponsoru Bursa'nın bir zincir marketi oldu. Bursaspor'un kasasına ise bu anlaşmadan 600 bin lira gireceği açıklandı.

Bursaspor'un yeni sezon formaları ile ilgili sponsorluk anlaşmaları kamuoyuna duyurulmaya başlandı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısına Başkan Ömer Furkan Banaz, Market Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özen ve Reklam ve Bursaspor Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Alp katıldı. Başkan Ömer Furkan Banaz, "Yeni sezonla alakalı forma lansmanımız oldu. Reklam alanlarımız için de çalışmalar gerçekleştirdik. Bursaspor'u iyi günde kötü günde destekleyen zincir marketle de kol sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardık. 2022-2023 sezonu için el sıkıştık. Önümüzde zor bir sezon bizleri bekliyor. Yarın sırt sponsorluğunu, Çarşamba günü de göğüs sponsorluğu ile ilgili lansmanlar devam edecek. Kol sponsorluğu anlaşmamızdan 600 bin TL kazanç elde ettik" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor