Son dakika haber... Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit altın madalya kazandı Edinilen son dakika haberine göre Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı. Oran'daki Salle Oued Tlelat Salonu'nda oynanan müsabakalarda sırasıyla İspanyol Ania Setien Erro, İtalyan Yasmine Hamza ve Mısırlı Doha Hany'i yenerek finale yükselen Neslihan, karşılaşmalarda rakiplerine set vermedi. Finalde karşılaştığı İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı da 21-14 ve 21-11'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan, altın madalya kazandı. Akdeniz Oyunları'nı takip etmek için Cezayir'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Neslihan Yiğit'in final mücadelesini salonda izledi. Yerlikaya, finalin ardından Neslihan'ın yanına giderek milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Neslihan Yiğit Spor Haberler Son Dakika

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