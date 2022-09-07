Son Dakika: Galatasaray, Yusuf Demir transferini KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray, bir dönem kiralık olarak Barcelona forması giyen ve "Türk Messi" olarak anılan Yusuf Demir, transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Rapid Wien'de olan 18 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray, bombaları peş peşe patlatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin ardından bir transferi daha KAP'a bildirdi.

YUSUF DEMİR, ASLAN OLDU

Galatasaray'ın Yusuf Demir için KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray, 1 aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı. İlk etapta 10 milyon euro talep edilen Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wien ile 6 milyon euroya anlaşma sağlandı. Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BARCELONA KARİYERİ

Geçen sezon kiralık olarak Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Katalan devinde 9 maça çıkarken gol ve asist yapamadı. 2020-2021 sezonunda Rapid Wien ile 32 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.