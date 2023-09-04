Son Dakika: Galatasaray, Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray, Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.