Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibi olacak

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme kuraları çekildi. Devler Ligi'ne bu aşamadan katılan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, Zalgiris Vilnius (Litvanya)-FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi olacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Galatasaray, ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda; rövanş maçını 1-2 Ağustos tarihinde evinde oynayacak.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ DE BELLİ OLACAK

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de kura çekiminde belirlenecek. 3 temsilcimizin rakiplerinin belli olacağı kura saat 14.00'te başlayacak.