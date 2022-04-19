Son dakika! Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi iptal edildi
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Son dakika! 10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen genel kurul için ihtiyati tedbir kararı verdi. Karar uyarınca Galatasaray'da seçim yapılmayacak ve Başkan Burak Elmas görevine devam edecek. Sarı-kırmızılı kulüpte seçimin gerçekleşmesi için Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.
Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. 10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray Kongresi'ne tedbir kararı uyguladı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda 30 Nisan'daki seçim yapılamayacak.
Galatasaray'da seçimin olması için ise Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. Eğer Elmas istifa ederse seçim gerçekleştirilebilecek.
A Spor muhabiri Emre Kaplan yaptığı açıklamada, "Alternatif yolları olan bir durum ama şu anki mevcut durum itibariyle Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim olmayacak. Mahkemenin verdiği karar bu anlama geliyor ama Galatasaray, karşı dava açma hazırlığında" ifadelerini kullandı.
Öte yandan başkan adaylarından Metin Öztürk'ün başkanlık seçiminin iptaline itiraz edeceği öğrenildi.