Son dakika! Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi iptal edildi

Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. 10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray Kongresi'ne tedbir kararı uyguladı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda 30 Nisan'daki seçim yapılamayacak.

SEÇİM OLMASI İÇİN ELMAS'IN İSTİFASI GEREKİYOR

Galatasaray'da seçimin olması için ise Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. Eğer Elmas istifa ederse seçim gerçekleştirilebilecek.

"GALATASARAY DAVA AÇACAK"

A Spor muhabiri Emre Kaplan yaptığı açıklamada, "Alternatif yolları olan bir durum ama şu anki mevcut durum itibariyle Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim olmayacak. Mahkemenin verdiği karar bu anlama geliyor ama Galatasaray, karşı dava açma hazırlığında" ifadelerini kullandı.

METİN ÖZTÜRK DE İTİRAZ EDECEK

Öte yandan başkan adaylarından Metin Öztürk'ün başkanlık seçiminin iptaline itiraz edeceği öğrenildi.