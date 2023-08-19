Son Dakika: Galatasaray, Hakim Ziyech transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Süper Lig devi Galatasaray, Hakim Ziyech'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

BU SEZON 3.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.