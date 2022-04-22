Son Dakika: Mahkeme tedbiri kaldırıldı, Galatasaray'daki başkanlık seçimi 30 Nisan'da yapılacak - Haberler

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Son Dakika: Mahkeme tedbiri kaldırıldı, Galatasaray'daki başkanlık seçimi 30 Nisan'da yapılacak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: 10. Asliye Hukuk mahkemesi tedbir kararını kaldırdı. Galatasaray'da başkanlık seçimi 30 Nisan'da gerçekleşecek. Başkan Burak Elmas'ın görevine devam etme ihtimali ortadan kalktı.

Galatasaray'da seçim tarihi değişmedi. 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugünkü duruşmada tedbir kararını kaldırdı. Seçimin gerçekleşmesinin önünde bir engel kalmadı.

Son Dakika: Galatasaray'da seçimlerin önündeki mahkeme tedbiri kaldırıldı, başkanlık seçimi 30 Nisan'da yapılacak

USULSÜZLÜK İDDİASI

Toplantıda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı almıştı. Seçimlerin yapılamama ve Burak Elmas'ın göreve devam etme ihtimali ortadan kalktı.

Son Dakika: Galatasaray'da seçimlerin önündeki mahkeme tedbiri kaldırıldı, başkanlık seçimi 30 Nisan'da yapılacak

İKİ ADAY VAR

Galatasaray'daki Seçimli Genel Kurul'da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak. Başkan Burak Elmas'ın dönemi resmen son bulacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Spor, Haberler

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