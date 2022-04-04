Son Dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ardından göreve geçmesi beklenen Dursun Özbek'ten tam tersi hamle geldi. Özbek, 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

3 YIL BAŞKANLIK YAPTI

Bu görev için parmakla gösterilen isimlerden biri olan Dursun Özbek, son noktayı koymuş oldu. Özbek, 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmişti.

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