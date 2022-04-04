Son Dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacağını açıkladı - Haberler

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Son Dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Haberler.com - Spor
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Son dakika: Galatasaray'ın eksi başkanı Dursun Özbek, 30 Nisan'da yapılan seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ardından göreve geçmesi beklenen Dursun Özbek'ten tam tersi hamle geldi. Özbek, 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Son Dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

3 YIL BAŞKANLIK YAPTI

Bu görev için parmakla gösterilen isimlerden biri olan Dursun Özbek, son noktayı koymuş oldu. Özbek, 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmişti.

Haberler.com - Spor

Dursun Özbek İstifa, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Haberler

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