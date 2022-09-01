Son Dakika: Pelkas, Hull City'de! Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den 3. transferini yaptı

Son dakika: Fenerbahçe, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiraladı. Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerden 3. transferini yapmış oldu.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladı. Yunan futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerden 3. kez takımına futbolcu kazandırdı.

"YENİ TAKIMI İLE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Fenerbahçe'den Pelkas'ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

HULL CITY YİNE FENERBAHÇE'DEN ALDI

Fenerbahçe'den daha önce Allahyar ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Pelkas ile birlikte sarı-lacivertlilerden 3. transferini yaptı.