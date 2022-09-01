Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Pelkas, Hull City'de! Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den 3. transferini yaptı

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiraladı. Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerden 3. transferini yapmış oldu.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladı. Yunan futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerden 3. kez takımına futbolcu kazandırdı.

"YENİ TAKIMI İLE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Fenerbahçe'den Pelkas'ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Pelkas, Hull City'de! Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den 3. transferini yaptı

HULL CITY YİNE FENERBAHÇE'DEN ALDI

Fenerbahçe'den daha önce Allahyar ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Pelkas ile birlikte sarı-lacivertlilerden 3. transferini yaptı.

Haberler.com - Spor

Dimitris Pelkas Hull City Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title