Son Dakika: Tam dişimize göre kura! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarında rakipleri belli oldu
Son dakika: UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano'nun rakibi oldu.
Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup etabındaki rakipleri Monaco'da çekilen kurayla belli oldu.
Fenerbahçe H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano'nun rakibi oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk grup maçlar 21 Eylül'de başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek. Konferans Ligi'nin finali ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:
- 1. Maç günü: 21 Eylül 2023
- 2. Maç günü: 5 Ekim 2023
- 3. Maç günü: 26 Ekim 2023
- 4. Maç günü: 9 Kasım 2023
- 5. Maç günü: 30 Kasım 2023
- 6. Maç günü: 14 Aralık 2023
Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. İkinciler ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayanlarla Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacaklar ve son 16'ya kalma mücadelesi verecekler.
Konferans Ligi'nde gruplar şöyle:
A Grubu
- Lille
- Slovan Bratislava
- Olimpija Ljubljana
- Klaksvik
B Grubu
- Gent
- M. Tel Aviv
- Zorya Luhansk
- Breidablik
C Grubu
- Dinamo Zagreb
- Viktoria Plzen
- Astana
- Balkani
D Grubu
- Club Brugge
- Bodo/Glimt
- Beşiktaş
- Lugano
E Grubu
- Az Alkmaar
- Aston Villa
- Legia
- Zrinjski
F Grubu
- Ferencvaros
- Fiorentina
- Genk
- Cukaricki
G Grubu
- Frankfurt
- PAOK
- HJK
- Aberdeen
H Grubu
- Fenerbahçe
- Ludogorets
- Spartak Trnava
- Nordsjaelland