Son Dakika: Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geliyor - Haberler

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Son Dakika: Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geliyor

Haberler.com - Emre İliksiz - Spor
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Son dakika: Forvet noktasında eksiği bulunan Fenerbahçe, Thiago Çukur'un ardından bugün de Norveçli forvet Joshua King'i açıkladı. 30 yaşındaki King, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'a gelecek.

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi eksiklerini kapatmak istiyor. 16 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, bu maç öncesinde de transfer bombalarını art arda patlatıyor.

JOSHUA KİNG İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Fenerbahçe dün 19 yaşındaki Thiago Çukur'un kadroya katıldığını açıkladı. Forvet noktasında hazır oyuncuya da ihtiyaç duyan Fenerbahçe bugün ise Norveçli golcü Joshua King'le prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son Dakika: Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geliyor

Haberler.com / Emre İliksiz - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

Ahmet Şık:

hayaller sorloth gerçekler king

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Glock:

Çok boş transfer izleyen bilir . 2. Ligde bunlardan çok var .

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