Son Dakika: Dünden bu yana Ronaldo iddiasıyla çalkalanan Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile anlaştı

Son dakika: Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin ihtiyaç olan forvet bölgesine kime transfer edeceği merakla bekleniyordu. Sarı lacivertliler, İngiliz ekibi Chelsea'dan forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren ekiplerden Fenerbahçe, Berisha'nın takımdan ayrılması, eldeki forvetlerin de yeterli görülmemesi nedeniyle forvet transfer etmek istiyordu. Maxi Gomez'in Trabzonspor'a imza atması nedeniyle kadrosuna kimi katacağı hayli merak konusu olan Fenerbahçe, anlaşma yaptığı futbolcuyu bugün resmen duyurdu.

"BASTHUAYİ VE KULÜBÜ İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir" denildi.

UEFA'DA FORMA GİYEBİLECEK

Fenerbahçe taraftarının forvet transferindeki bir endişesi de oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyip giyememeği şeklindeki kafa karışıklığıydı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, Avrupa Ligi'ne isimlerden gönderilmeden önceki gün transferi noktalayarak, yıldız futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyebilmesinin önünü açtı.

RONALDO İDDİASI GÜNDEM OLDU

Diğer yandan sosyal medyada dün bütün gün boyunca, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiasını konuştu. Sarı lacivertli kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.