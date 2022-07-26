Son Dakika: Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı
Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı. Fenerbahçe yaptığı açıklama, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir" ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin boşluğunu kısa sürede doldurdu. Sarı lacivertli ekip Flamengo forması giyen 29 yaşındaki stoper Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique bugün saat 18.30'da İstanbul'da olacak. 2019 sezonu sonunda Santos'dan Flamengo'ya transfer olan 29 yaşındaki Henrique, geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti.