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Son Dakika: Fenerbahçe'den deplasman yasağına ilk tepki: Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe'den Kayserispor maçı öncesi getirilen deplasman yasağına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır." ifadeleri yer aldı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor- Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe'den bu karara tepki geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayseri spor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.

Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.

Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (17)

özkan demir:

Fenerli olarak söylüyorum çok güzel olmuş hatta kendi sahasında ki maçlar bile seyircisiz olması lazım tabi birde 8tasa da bu cezanın verilmesi lazim

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Murat ÖREN:

Geçen sene Federasyona sitem ve isyan eden Galatasaray hakemler sayesinde ligi on dördüncü bitirdi. Ben her zaman söylüyorum. Kurumsal Güç kullanılarak bazı güçler yıpratıla bilinirler.

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ERKAN :

eee şimdi böyle olunca halkın fikirlerimi değişti ne geçti elinize? memnun değilse insan bunu dile getirmek neden suç tersi hükümetin yanında slogan serbest ama karşısında suç

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