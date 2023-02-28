Son Dakika: Fenerbahçe'den deplasman yasağına ilk tepki: Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir

Son dakika: Fenerbahçe'den Kayserispor maçı öncesi getirilen deplasman yasağına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır." ifadeleri yer aldı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor- Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe'den bu karara tepki geldi.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayseri spor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir.

"HİÇBİR ANLAM TAŞIMAMAKTADIR"

Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu'nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.

"BU YANLIŞTAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ"

Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.