Son Dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 4 yıllığına 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı
Spor Haberleri
Son dakika: Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'i 4 yıllığına 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 15 milyon euro Marsilya'ya 4 taksit halinde ödenecek.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer edilen yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in maliyetini ve sözleşme detaylarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.
Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerde 4 sezon boyunca forma giyecek.
Marsilya'da performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.