Son Dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 4 yıllığına 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer edilen yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in maliyetini ve sözleşme detaylarını açıkladı.

15 MİLYON EURO 4 TAKSİT

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerde 4 sezon boyunca forma giyecek.

30 GOLE KATKI VERDİ

Marsilya'da performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.