Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turuna yükselmesi durumunda Konferans Ligi'nde karşılaşacakları rakipleri belli oldu

Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerini elemesi halinde play-off turunda karşılaşacakları takımlar belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Twente-Riga eşleşmesinin Beşiktaş, Aris-Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ise Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.