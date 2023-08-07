Üye Girişi
Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turuna yükselmesi durumunda Konferans Ligi'nde karşılaşacakları rakipleri belli oldu

Spor Haberleri

Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerini elemesi halinde play-off turunda karşılaşacakları takımlar belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Twente-Riga eşleşmesinin Beşiktaş, Aris-Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ise Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükselmeleri durumunda rakiplerini belirleyecek kura çekimi yapıldı.

TEMSİLCİLERİMİZİN ÖNCE 3. TURU GEÇMESİ GEREKİYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi sonrası Fenerbahçe, Twente-Riga eşleşmesinin Beşiktaş, Aris-Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ise Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Play-off turunda boy göstermek için Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un ise Osijek'i elemesi gerekiyor.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title