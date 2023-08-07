Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turuna yükselmesi durumunda Konferans Ligi'nde karşılaşacakları rakipleri belli oldu
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Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerini elemesi halinde play-off turunda karşılaşacakları takımlar belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Twente-Riga eşleşmesinin Beşiktaş, Aris-Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ise Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna yükselmeleri durumunda rakiplerini belirleyecek kura çekimi yapıldı.
TEMSİLCİLERİMİZİN ÖNCE 3. TURU GEÇMESİ GEREKİYOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi sonrası Fenerbahçe, Twente-Riga eşleşmesinin Beşiktaş, Aris-Dinamo Kiev ve Adana Demirspor ise Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Play-off turunda boy göstermek için Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un ise Osijek'i elemesi gerekiyor.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.