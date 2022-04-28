Son Dakika: Dev derbinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı netleşti. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi Vodafona Park'ta.
İLK MAÇ BERABERE
Dev derbi saat 19.00'da başlayacak. Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisi 2-2 sonuçlanmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa kupalarına katılma iddiası devam ediyor.
İşte 36: haftanın programı: