Son Dakika: Dev derbinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak - Haberler

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Son Dakika: Dev derbinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son Dakika: Dev derbinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı netleşti. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi Vodafona Park'ta.

İLK MAÇ BERABERE

Dev derbi saat 19.00'da başlayacak. Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisi 2-2 sonuçlanmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa kupalarına katılma iddiası devam ediyor.

İşte 36: haftanın programı:

Son Dakika: Dev derbinin tarihi belli oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Haberler

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