Son Dakika: Deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Sarı-Lacivertliler, taraftarının olmadığı deplasmanda Valencia ve Ferdi'nin attığı gollerle galip geldi. Emrah Başsan'ın son saniyede attığı gol, Kayserispor'a yetmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler taraftarının olmadığı Kayserispor deplasmanında fire vermedi. Fenerbahçe'yi Valenia ve Ferdi zafere taşıdı.

KRAL PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe, maça golle başladı. Lincoln'ün kestiği ortayı Süper Lig'in gol kralı Valencia çok şık kafa vuruşuyla tamamladı. Kayserispor ilk yarıda etkili ataklar yaptı ama devreyi Fenerbahçe 1-0 üstün kapattı.

FERDİ'DEN MÜTHİŞ GOL

Maçta 2'nci gol Ferdi Kadıoğlu'nun ayağından geldi. 30 metre mesafeden sert şutla kaleciyi avlayan Ferdi, skoru 2-0'a getirdi. Fenerbahçe oyunda rahatladı. Emrah Başsan'ın son saniyede attığı gol Kayserispor'a yetmedi.

KAYSERİSPOR'UN SERİSİ BİTTİ

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 maçtır kazanan Kayserispor'un serisi böylece Fenerbahçe karşısında bozuldu.

TEK FİRE ADANA DEMİR MAÇI

Fenerbahçe ise son 6 maçından 5 galibiyet çıkardı. Sarı-Lacivertliler, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı.

SZALAI CEZALI

Fenerbahçe'de sınırda bulunan Szalai, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.