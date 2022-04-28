Son dakika haber | Ceyhun Kazancı ve Valerien Ismael, gazetecilerle iftar yemeğinde buluştu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar yemeğinde Kazancı ve Ismael, Beşiktaş'ı takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kazancı ile Ismael, sıcak bir ortamda geçen iftarda basın mensuplarıyla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.