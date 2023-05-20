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Son Dakika: CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup eden VakıfBank, Avrupa şampiyonu oldu

Spor Haberleri

Son dakika: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Türk derbisinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. VakıfBank, üst üste 2, toplamda 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde Vakıfbank, Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup ederek üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı. Kadın voleybolunun en büyüğü olan VakıfBank, toplamda 6'ncı şampiyonluğunu yaşadı.

ZİRVEDE MOSKOVA VAR

Torino'daki finali 3-1 kazanan VakıfBank, Rus ekibi Dynamo Moskova'nın tahtına gözünü dikti. Turnuvayı en çok kazanan üçüncü takım olan VakıfBank, 11 şampiyonluğu bulunan Dynamo Moskova'yı tahtından indirmeyi hedefliyor.

Son Dakika: CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup eden VakıfBank, Avrupa şampiyonu oldu

ECZACIBAŞI FİNAL KAZANAMIYOR

Sultanlar Ligi'ni namağlup bitiren Eczacıbaşı Dynavit, final serisinde Fenerbahçe'ye kaybetti ve şampiyonluğu kaçırdı. Eczacıbaşı, VakıfBank'a da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde boyun eğdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Eczacıbaşı Spor Haberler Son Dakika

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