Son Dakika: CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup eden VakıfBank, Avrupa şampiyonu oldu

Son dakika: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Türk derbisinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. VakıfBank, üst üste 2, toplamda 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.