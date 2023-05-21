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Son Dakika: Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

Son dakika: TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi. Karadeniz ekibi, bir yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig'de.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Rizespor, sezonu ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi.

Çaykur Rizespor, Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu. 2 Karadeniz ekibi, TFF 1. Lig'den Play-Off oynamadan Süper Lig'e çıktı.

Son Dakika: Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi

Bülent Korkmaz'ın hocalığını yaptığı Çaykur Rizespor, 1 sezonluk aranın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig'e geri döndü.

Son Dakika: Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi

Altınordu maçı biter bitmez taraftarlar sahaya akın etti. Futbolcular ve taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin coşkusunu birlikte yaşadı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Spor Haberler Son Dakika

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