Son Dakika: Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! Taraflar sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı

Beşiktaş yönetimi kötü gidişatın faturasını teknik direktör Valerien İsmael'e kesti. Yönetim, Atakaş Hatayspor'a kaybedilen maçın ardından İsmael ile yolların ayrılmasına karar verdi. Taraflar sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

FESİH BEDELİ NE KADAR OLACAK?

Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısı ödenecek. İsmael'e yaklaşık 450 bin euro ödenecek.

KÖTÜ GİDİŞATTAN FUTBOLCULARI SORUMLU TUTMUŞTU

Valerien İsmael, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada kötü gidişattan futbolcuları sorumlu tutmuştu. Valerien Ismael maç sonu yaptığı açıklamada, "Şok edici bir durum. Durumu analiz edeceğiz. Yeterince agresif değildik. Oyuncu tarafında Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamak gerekiyor. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende. Bazı oyuncularımızın performans yeterli değil. Bir, iki futbolcu değil, genel beklentimiz daha fazla. Herkesin sorumluluk alması lazım, ben de kendime düşen sorumluluğu alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı. Bu maçı analiz edeceğiz. Biz Beşiktaş'ız, bu maçı kaybetmeyi beklemiyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

VALERİEN'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Valerien Ismael Beşiktaş'ın başında çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu. Son 6 maçta ise sadece 1 galibiyet alırken, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı.