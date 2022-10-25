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Son Dakika: Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! Taraflar sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı

Spor Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ta son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan teknik direktör Valerien İsmael ile yollar ayrılıyor. Taraflar sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi kötü gidişatın faturasını teknik direktör Valerien İsmael'e kesti. Yönetim, Atakaş Hatayspor'a kaybedilen maçın ardından İsmael ile yolların ayrılmasına karar verdi. Taraflar sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısı ödenecek. İsmael'e yaklaşık 450 bin euro ödenecek.

Valerien İsmael, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada kötü gidişattan futbolcuları sorumlu tutmuştu. Valerien Ismael maç sonu yaptığı açıklamada, "Şok edici bir durum. Durumu analiz edeceğiz. Yeterince agresif değildik. Oyuncu tarafında Beşiktaş'ta oynamanın ne anlama geldiğini daha iyi anlamak gerekiyor. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Bu performansı kabul edilebilir bulmuyorum. Bazı oyuncuların Beşiktaş'ta oynamanın ne olduğunu anlaması gerekiyor. Elimizden geleni vermediğimizin kanısı var bende. Bazı oyuncularımızın performans yeterli değil. Bir, iki futbolcu değil, genel beklentimiz daha fazla. Herkesin sorumluluk alması lazım, ben de kendime düşen sorumluluğu alıyorum. Futbolcunun görevi saha içidir. Saha içindeki performansın karşılığının, Beşiktaş'ta oynamak olduğunun farkına varılmalı. Bu maçı analiz edeceğiz. Biz Beşiktaş'ız, bu maçı kaybetmeyi beklemiyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

Valerien Ismael Beşiktaş'ın başında çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu. Son 6 maçta ise sadece 1 galibiyet alırken, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Spor

Valerien Ismael Beşiktaş Spor Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

Erkan Çaçen:

Darısı Okan buruk un başına çünkü böyle adamlar futbolu zerre ileriye götüremez olmaz Ömer Erdoğan çağdaş atan emre belozoglu bunlar TURK antrenörler olarak çok çok iyi Okan bunların içinde bile değil.

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Eclipse Moon34:

Beşiktaş tan büyük teknik adam yoktur başaramayan gider biz bu takıma gönül verdik yenilse de yense de biz hep takımımızın yanında olacağız

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ÖNDER ÇELİK:

AFERİN NE OLURSA OLSUN TAKIMINIZDAN VAZGEÇMEYİN

2 2 Yayından Kaldır
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