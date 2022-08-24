Son dakika: Beşiktaş, Everton'dan İngiliz oyuncu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı. İngiliz ekibine kira bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcunun sezon sonuna kadar olan maaşını üstlenecek.

Transfer sezonun bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızı sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladı.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

NTV Spor'un haberine göre, Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek Beşiktaş, Alli'nin sezon sonuna kadar olan maaşını üstlenecek. İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olacak. Alli'yi bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlayan Beşiktaş, sağlık kontrolünün ardından transferi resmiyete kavuşturacak.