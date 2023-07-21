Son Dakika: Beşiktaş, Daniel Amartey'i kadrosuna kattı
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Son dakika: Son olarak Onana transferini açıklayan Beşiktaş, İngiliz ekibi Leicester City'den Daniel Amartey'i kadrosuna kattığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu 2+1 ylıllık sözleşmeye imza atacak.
Transfer çalışmalarına ara vermeden Süper Lig devi Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023