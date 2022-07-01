Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı

Yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla devam eden Beşiktaş, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre 31 yaşındaki golcü 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3.DÖNEMİ

Beşiktaş formasıyla yıldızı parlayan ve 23 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak tekrar Beşiktaş forması giydi. Ancak sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamadı. Uzun bir sakatlık dönemi geçiren tecrübeli golcü geçen sezon ise Everton formasıyla sadece 3 maçta forma şansı bulabildi.