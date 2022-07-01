Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı - Haberler

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Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcu Cenk Tosun ile anlaşma sağladı. Tecrübeli golcü, 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

Yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla devam eden Beşiktaş, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre 31 yaşındaki golcü 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.

Beşiktaş, Cenk Tosun ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı

BEŞİKTAŞ'TA 3.DÖNEMİ

Beşiktaş formasıyla yıldızı parlayan ve 23 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak tekrar Beşiktaş forması giydi. Ancak sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamadı. Uzun bir sakatlık dönemi geçiren tecrübeli golcü geçen sezon ise Everton formasıyla sadece 3 maçta forma şansı bulabildi.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Cenk Tosun Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

1 sene oynadı , 7 senedir yatış bal yapmayan arı

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