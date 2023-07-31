Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi

Son dakika: Beşiktaş, İtalyan devi Milan'da forma giyen Hırvat futbolcu Ante Rebic'i duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

1.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan'a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

SEZON BAŞINA 2.5 MİLYON EURO ALACAK

Ante Rebic, Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Rebic, Beşiktaş'tan sezon başına 2.5 milyon euro net ücret alacak.