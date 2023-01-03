Son Dakika: Batshuayi'den resital! Fenerbahçe, Antalya deplasmanında geriden geldi
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Son dakika: Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler geriye düştüğü mücadelede Michy Batshuayi'nin golleriyle galibiyete uzanırken, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliği Galatasaray'dan geri aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 14. dakikada Haji Wright'ın attığı golle geriye düştü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skora dengeyi getirdi. 62. dakikada yeniden sahneye çıkan Belçikalı golcü, penaltıdan fileleri havalandırarak sarı-lacivertlileri öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru artırmak için baskısını sürdüren Fenerbahçe girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 2-1 sona erdi.
Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, puanını 35'e yükselterek maç fazlasıyla Galatasaray'ın önünde liderliğe oturdu.
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