Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil: Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak

Başakşehir transfer ettiği yıldız futbolcu için imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza törenine başkan Göksel Gümüşdağ'da da katıldı.

"MESUT'A 2 YIL SÖZLEŞME ÖNERDİM"

Açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, " Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım dedi. Buna da saygı duyduk." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"

Mesut Özil imza töreninde transfer sürecinden bahsederek, Çok mutluyum burada olduğum için. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefimde sadece futbol oynamak, mutlu olmak, huzurlu yaşamak. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum. İyi ki gelmişim. Elimden geleni yapacağım. Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. 10 numaralı formayı giyeceğim" dedi.

"FENERBAHÇE İLE ALAKALI ÇOK FAZLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Basın mensuplarının yönelttiği Fenerbahçe soruları hakkında konuşan Özil,"Fenerbahçe ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. O konu kapandı. Camia çok büyük destek verdi, hala da veriyor. Teşekkür ederim. Futbolda bunlar da oluyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, Fenerbahçe'de bu şansı bulamadım" ifadelerini kullandı.