Aslan, Fenerbahçe'yi zirveden indirdi! İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in lideri oldu
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Son dakika: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Aslan, Fenerbahçe'yi zirveden indirerek 662 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
Dünya Kupası'na verilen aranın ardından yeniden başlayan ligde lider değişti. Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek Fenerbahçe'yi zirveden indirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, Gomis'in 15 ve 37'de attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Gomis ilk yarıda 2 kez de direğe takıldı.
83. dakikada Mehmet Yeşil sahneye çıktı. Köşe vuruşundan gelen topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Mehmet, farkı 1'e indirdi. Maçtaki 3 gol de köşe vuruşundan gelmiş oldu. Ancak bu gol İstanbulspor için yetmedi. Maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray, İstanbulspor'u mağlup ederek Süper Lig'in yeni lideri oldu. Fenerbahçe'yi zirveden indiren Aslan, 662 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yerleşti.
Galatasaray Nef Stadı'ndaki karşılaşma tribünler doluydu. 40 bin 935 taraftar bu karşılaşmayı tribünden izledi. Taraftarlar liderlikle büyük coşku yaşadı.