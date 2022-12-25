Aslan, Fenerbahçe'yi zirveden indirdi! İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in lideri oldu

Dünya Kupası'na verilen aranın ardından yeniden başlayan ligde lider değişti. Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek Fenerbahçe'yi zirveden indirdi.

İLK YARIDA 2 DİREK

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Galatasaray, Gomis'in 15 ve 37'de attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Gomis ilk yarıda 2 kez de direğe takıldı.

YİNE KÖŞE VURUŞU

83. dakikada Mehmet Yeşil sahneye çıktı. Köşe vuruşundan gelen topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Mehmet, farkı 1'e indirdi. Maçtaki 3 gol de köşe vuruşundan gelmiş oldu. Ancak bu gol İstanbulspor için yetmedi. Maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

662 GÜN SONRA

Galatasaray, İstanbulspor'u mağlup ederek Süper Lig'in yeni lideri oldu. Fenerbahçe'yi zirveden indiren Aslan, 662 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yerleşti.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Galatasaray Nef Stadı'ndaki karşılaşma tribünler doluydu. 40 bin 935 taraftar bu karşılaşmayı tribünden izledi. Taraftarlar liderlikle büyük coşku yaşadı.