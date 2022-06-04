Son Dakika: Anadolu Efes, Galatasaray'ı eledi! Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldular - Haberler

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Son Dakika: Anadolu Efes, Galatasaray'ı eledi! Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldular

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Son dakika: ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Ergin Ataman'ın öğrencileri finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi beşinci maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup etti. Bu galibiyetle seride 3-2 öne geçen Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Son Dakika: Anadolu Efes-Galatasaray maçı nefes kesti! İşte Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi

ANADOLU EFES FİNALDE FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ OLDU

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan müsabakanın ilk periyodu, 26-26'lık eşitlikle sona erdi. Larkin'in üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle hücumda rahatlayan Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında soyunma odasına 9 sayı farkla önde gitti: 51-42. Anadolu Efes'in hem hücumda hem savunmada domine ettiği üçüncü periyotta Galatasaray Nef sayı farkının açılmasıyla oyundan düşerken, Larkin, üçlük çizgisinin gerisinden isabet bulmaya devam etti ve Anadolu Efes maçın final periyoduna 28 sayı farkla önde girdi: 81-53.Maçın son periyodunda da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Anadolu Efes, müsabakayı 104-77 kazanarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Son Dakika: Anadolu Efes-Galatasaray maçı nefes kesti! İşte Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi

MICIC VE GÖKSENİN SAKATLANDI

Anadolu Efes - Galatasaray Nef karşılaşmasında iki takım adına da şanssız sakatlıklar yaşandı. Galatasaray Nef'te kaptan Göksenin Köksal ikinci periyotta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic de üçüncü periyottaki sakatlığı nedeniyle sedyeyle saha kenarına geldi ve maçı tamamlayamadı.

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Anadolu Efes Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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