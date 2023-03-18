Son Dakika: Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Son dakika: Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile uzun süredir devam eden yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, genç eldivenin sözleşmesini 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzattı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir." ifadeleri kullanıldı.

"BAŞARILARI İLE YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplamda 36 maça çıkan Altay, kalesinde 38 gol gördü. Başarılı kaleci 14 mücadelede ise rakiplerine geçit vermeyerek kalesini gole kapadı.