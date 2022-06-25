Son Dakika: Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları - Haberler

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Son Dakika: Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Son Dakika: Abdülkerim Bardakcı resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika: Galatasaray, Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar bu transfer için 2 milyon 800 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.

Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı Konyaspor'un deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ile resmen sözleşme imzaladı.

Konyaspor'a bu transfer için 2 milyon 800 bin euro ödeyen Galatasaray, futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmkzılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşme detaylarına ilişkin, "Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Konyaspor Spor Haberler Son Dakika

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