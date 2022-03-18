Son Dakika: A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu! İlk kez Ay-Yıldızlı formayı giyecekler

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

3 FUTBOLCU İLK KEZ MİLLİ OLDU

Umut Bozok, Yunus Akgün ve Doğukan Sinik ilk kez aday kadroda yer aldı. Öte yandan A Milli Takım'ı seçen Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ise sakatlığı sebebiyle kadroya davet almadı. Ay-Yıldızlı ekip, 24 Mart Perşembe günü saat 22.45'te Dragao Stadı'nda Portekiz'e konuk olacak. Milliler bu turu geçmeyi başarırsa, İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Dünya Kupası biletini almak için 29 Mart'ta Türkiye'de karşılaşacak.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:

GERİ DÖNDÜLER

Yusuf Yazıcı, Serdar Aziz, Dorukhan Toköz ve Enes Ünal ise A Milli Takım'a yeniden dönen isimler olarak dikkat çekti.

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