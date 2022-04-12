Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ergin Ataman getirildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene sonrası boşalan başantrenörlük görevine Anadolu Efes'in çalıştırıcısı Ergin Ataman getirildi. A Spor'un haberine göre; Ataman hem Anadolu Efes'i hem milli takımı çalıştıracak.

İMZAYI PERŞEMBE GÜNÜ ATACAK

Diğer yandan Ergin Ataman, perşembe günü resmi sözleşmeye imza atacak. Ardından da takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Halil Ergin Ataman, 7 Ocak 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesinde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Basketbola 1978 yılında Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı ve Yeşilyurt takımlarında oynadı.

Antrenörlük yaşamına Eczacıbaşı altyapısında antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük görevini üstlendi.