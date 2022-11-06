Son Dakika! 44. İstanbul Maratonu'nu Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa ve Kenyalı atlet Robert Kipkemboi kazandı

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde yer verilen maraton, 44. kez gerçekleştirildi. Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.

56 ELİT ATLET YARIŞTI

44. İstanbul Maratonu'nda 56 elit atlet mücadele verdi. Kadınlarda Sechale Dalase ile Melesech Tsegaye, erkeklerde ise Marius Kimutai, Samuel Kiplimo, Tadesse Kemechachu ve Robert Kipkemboi yarışın favori atletleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 60 bin kişinin katılacağı organizasyonda 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre yarışı ile 8 kilometrelik halk koşusu da yapılacak.

PARKUR REKORU KIRILDI

44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi 2.09.37 derecesiyle parkur rekoru kırarak, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2:25:52 ile kariyer rekoru kırarak kazandı.

YOLLAR KAPATILDI

N Kolay 44. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.

20 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 20'şer bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinci olanlar 10 bin, üçüncüler de 6 bin dolar ödül alacak. Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira N Kolay özel ödülünün sahibi olacak.