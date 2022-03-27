Son Dakika: Rekor kırıldı! 17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler kazandı - Haberler

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Son Dakika: Rekor kırıldı! 17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler kazandı

Haberler.com - Spor
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Son Dakika: Rekor kırıldı! 17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde ve kadınlarda Kenyalı atletler kazandı

Son dakika: 17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi, 59.21'lik derecesi ile parkur rekoru kırarak kazandı. Kadınlarda yine Kenyalı atlet birinci geldi. Kadınlarda Hellen Obiri maratonu kazanan isim oldu.

17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi kazandı.Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi, 59.21'lik derecesi ile parkur rekoru kırarak kazandı.

KENYA DAMGASI

17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atletler damga vurdu. Kadınlarda kazanan, 1:04.50'lik derecesi ile Kenyalı Hellen Obiri oldu

YOLLAR KAPALI

Ayvansaray-Yenikapı Sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Maraton dolayısıyla Ayvansaray - Yenikapı Sahil Yolu çift yönlü olarak, saat 07.00 ile 14.50 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

Haberler.com - Spor

İstanbul Maratonu, İstanbul, Spor, Haberler

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