3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 yenilerek üst üste 3'üncü son 6 müsabakada 5'inci mağlubiyetini alan Altay yarın Gaziemir SK'nın konuğu olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 13'üncü hafta mücadelesinde Emre Küçük düdük çalacak. Ligde 10 puanla düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üstünde 14'üncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, 13 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Gaziemir temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altay'da sakatlığı bulunan Sefa ve Caner forma giyemeyecek. Altay'dan ayrılıp sezon başında Gaziemir SK ile anlaşan Onur Efe, altyapısından yetiştiği eski takımına rakip olacak.

GAZİEMİR SK'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Ligin yeni ekiplerinden Gaziemir SK, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri Gaziemir'de olan Altay'la ilgili anlamlı bir paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlılar şu ifadelere yer verdi:

"Bu maçın hikayesi Gaziemir'in sokaklarında başlıyor. Her gün aynı sokaklardan geçen, birbirine komşu futbolcular, bu hafta aynı sahaya çıkacak. Bir yanda adını bu semtten alan Gaziemir Spor. Öte yanda kökleri Alsancak'ta olan, İzmir'den bütün Türkiye'ye mal olmuş ve Gaziemir'i de kendine ev seçmiş Büyük Altay. Yıllardır aynı semti paylaşan iki kulüp, bu hafta aynı sahayı paylaşacak. Düdük çaldığında iki takımın da gözü galibiyette, Gaziemir'in gözü bu maçta olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı