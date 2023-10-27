Son 5 maçta 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da rahat geçti

Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa kendi sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

KASIMPAŞA RAHAT KAZANDI

Ev sahibi Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mamadou Fall, 56. dakikada Aytaç Kara ve 72. dakikada Julien Ngoy kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 76. dakikada Emir Kaan Gültekin'nden geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Kasımpaşa aldığı bu galibiyetle beraber puanını 18'e çıkartırken, İstanbulspor ise 5 puanda kaldı. Kasımpaşa bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, İstanbulspor kendi evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

SON 5 MAÇ 4 GALİBİYET

Öte yandan Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı.